Сборная команда Азербайджана по художественной гимнастике отправляется на чемпионат Европы в Киев

БАКУ /Trend/ - Сегодня сборная команда Азербайджана по художественной гимнастике отправляется в Киев для участия в 36-м чемпионате Европы, сообщает Trend.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в столице Украины 26-29 ноября 2020 года. Азербайджан на соревновании представят 11 спортсменок.

В категории "Юниоры" в индивидуальной программе от нашей страны выступят - Нармин Байрамова, Лейли Агазаде, Алина Гезалова и Илона Зейналова.

Во взрослой возрастной категории в индивидуальной программе Азербайджан представят Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, а в групповых упражнениях команда в составе - Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной.

В 36-м чемпионате Европы по художественной гимнастике примут участие спортсменки из 23 стран мира.

(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)