Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, вечером местами морось, ветер северный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью - 4-6, днем - 10-13, в Баку ночью - 4-6, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых восточных районах ожидается дождь. Ветер восточный.

Ночью - 2-6, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)