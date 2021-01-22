Должна быть проделана работа для устранения психологической травмы у семей, пострадавших от войны – Госкомитет Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Необходимо приложить долгосрочные усилия для устранения последствий психологической травмы семей, пострадавших от войны.

Об этом в пятницу сказала Trend главный консультант Отдела по работе с региональным центрами Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Зульфия Садыгова.

По ее словам, в рамках проекта "Защита детей в чрезвычайных ситуациях", совместно реализуемого Госкомитетом, молодежной организацией "Волонтеры ASAN" и ЮНИСЕФ в Гяндже, Геранбойском, Агдамском и Тертерском районах, была проведена первоначальная оценка психоэмоционального состояние детей и подростков в возрасте 3-18 лет и их матерей. Оценка показала, что люди, долгие годы проживавшие в зоне боевых действий, частично адаптировались к этой ситуации. У детей, как и у взрослых, ставших свидетелями обстрелов, смертей и разрушений во время войны, обострилось чувство тревоги и боязни потерять близких, во многих случаях наблюдались последствия психологических травм. Кроме того, адаптация образа жизни к условиям пандемии, ограниченный доступ детей к онлайн-образованию в некоторых деревнях помимо проблем в успеваемости детей и подростков также препятствовали их общению со своими сверстниками. Все это негативно повлияло на психоэмоциональное состояние детей и подростков.

"Технические проблемы можно решить, и это необходимо, так как учебная деятельность является важной частью развития детей. Что касается психологической травмы, хотя полностью устранить ее последствия невозможно, можно нормализовать реакцию на такое потрясение. Для этого следует проводить длительную, систематическую и непрерывную терапию и реабилитацию. По этой причине, в частности в тех районах, необходимо увеличить численность и профессионализм квалифицированного персонала", – отметила Зульфия Садыгова.

Она добавила, что на основании информации, собранной в результате оценки, уже начаты индивидуальные и групповые терапии в соответствии с правилами режима карантина. Психологическая работа проводится как с детьми, так и с подростками и их родителями на основе разработанной психологами программы, в которой группы создаются с учетом возраста и проблем участников.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)