На одном из перекрестков Баку установлены светофоры

БАКУ /Trend/ - В Баку на пересечении дороги Ени Рамана и ул. Самира Алиева установлены светофоры и дорожные знаки, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Как говорится в сообщении, на данной территории находятся две школы и детсад, поэтому здесь созданы одноуровневые пешеходные переходы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)