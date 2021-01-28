На одном из перекрестков Баку установлены светофоры
БАКУ /Trend/ - В Баку на пересечении дороги Ени Рамана и ул. Самира Алиева установлены светофоры и дорожные знаки, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Как говорится в сообщении, на данной территории находятся две школы и детсад, поэтому здесь созданы одноуровневые пешеходные переходы.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
"Сары гялин" впервые представлена в балетной композиции - на фоне архитектурных памятников под исполнение Сами Юсуфа (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
Агентство инноваций Азербайджана о концепции "умных" проектов на освобожденных территориях Азербайджана
Предприниматели проявляют интерес к созданию предприятий общепита на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Турция третья после США и Китая страна, реализующая наибольшее число проектов по вакцинам - Реджеп Тайип Эрдоган
Первыми должны вакцинироваться лица старше 65 лет, диабетики и сердечники – директор НИИ легочных болезней
Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху обсудит вопросы восстановления транспортной инфраструктуры в регионе
"Сары гялин" впервые представлена в балетной композиции - на фоне архитектурных памятников под исполнение Сами Юсуфа (ВИДЕО, ФОТО)
Миграция перелетных птиц через Азербайджан увеличивает риск распространения птичьего гриппа - Агентство (ФОТО)
Поддержка ветеранов и семей шехидов Отечественной войны – приоритет для Азербайджана – газета "Azernews"
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в заново отстроенных школах в Сабунчинском и Сураханском районах (ФОТО/ВИДЕО)
В Испании удостоена награды акция по посадке 650 тысяч деревьев в Азербайджане, инициированная Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой (ФОТО)
Впервые в Азербайджане число безналичных операций превысило показатель наличного оборота - Закир Нуриев
Германия хочет расширить сотрудничество с Азербайджаном в альтернативной энергетике - федеральное министерство
Банк Республика создал возможность перечисления средств в «Фонд Возрождения Карабаха» через приложение Mobil Şöbə