Завершился последний экзамен очного этапа конкурса "Восхождение"

БАКУ /Trend/ - В рамках конкурса "Восхождение" шестого февраля был проведен последний экзамен очного этапа - "Экзамен на выявление управленческих навыков".

Как сообщает в субботу Trend, при поддержке министерства образования, министерства молодёжи и спорта и Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) экзамен был организован и проведён в 18 экзаменационных центрах 8 регионов страны.

Вопросы "Экзамена на выявление управленческих навыков" были составлены на основе передового международного опыта, применяемого во время оценки и отбора человеческого капитала.

Напомним, что первый экзамен очного этапа – "Экзамен по проверке способностей" был проведён 12-го сентября 2020-го года. 728 из 940 участников, прошедших этот этап, получили право на участие в "Экзамене на выявление управленческих навыков". К полуфиналу Конкурса будут допущены до 300 участников, которые наберут самый высокий результат на последнем экзамене очного этапа.

Экзамен был организован в соответствии с инструкциями, подготовленными с учётом методических рекомендаций "О профилактике коронавирусной инфекции (КОВИД-19) во время экзаменов" Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отметим, что конкурс "Восхождение" проводится среди граждан Азербайджана в возрасте от 21-го до 51-го года, имеющих высшее образование и 2-х летний управленческий опыт. Конкурс состоит из 5 этапов: регистрация, онлайн этап, очный этап, полуфинал и финал. Изначально регистрацию для участия в конкурсе прошли 11 760 человек, из которых 9 775 человек были допущены до экзаменов.

Конкурс "Восхождение" был учреждён Распоряжением Президента Азербайджана Ильхамом Алиевым от 26-го июля 2019-го года с целью выявления и поддержания перспективных руководителей, имеющих высокий интеллектуальный уровень и соответствующие управленческие навыки, а также для создания банка кадрового резерва в стране.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)