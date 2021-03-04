Эксперт о случаях, когда в Азербайджане могут закрыться школы

БАКУ /Trend/ - Если за один день коронавирусом заражается 10-15 учеников, то это уже массовое явление, и школу следует закрыть.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал эксперт в сфере образования Гошгар Магеррамов. По его словам, в марте прошлого года следовало закрыть не все школы, а именно те, где было наибольшее количество зараженных.

"На самом деле, с марта следовало бы предпринять именно такие шаги, и закрыть только те школы, в которых выявлено массовое инфицирование. В соседней России есть такая практика: если в каком-либо классе выявляется инфицированный, то этот класс закрывается на определенное время, либо если в какой-то школе больше 15-20 инфицированных, учебное заведение закрывается на две недели", – уточнил Магеррамов.

Эксперт подчеркнул, что теперь уже стало понятно, что не стоит бороться с вирусом, закрывая все учебные заведения.

"Я считаю, что постепенное возвращение к нормальной жизни будет более правильным шагом", – добавил Гошгар Магеррамов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)