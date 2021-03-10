Рост числа заражений COVİD-19 в Азербайджане может сделать неизбежным ужесточение карантина - врач

БАКУ /Trend/ - В последние дни в Азербайджане фиксируется рост числа заражений COVİD-19, что может в конечном итоге сделать неизбежным ужесточение карантина, сказала в среду Trend врач-инфекционист Ляман Гаимова.

По ее словам, несмотря на предоставленную возможность вакцинироваться, некоторые не хотят ею воспользоваться.

Гаимова отметила, что люди, не соблюдающие карантинные правила, провоцируют рост числа заражений. Она порекомендовала всем соблюдать социальную дистанцию, носить защитную маску, и, самое главное, вакцинироваться: "Чтобы избежать ужесточения карантина всем нам необходимо соблюдать соответствующие правила карантина".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)