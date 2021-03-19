В Агентстве DOST ведется работа над виртуализацией всех услуг - глава агентства

БАКУ /Trend/ - В настоящее время ведется работа над виртуализацией всех услуг, созданием цифровой платформы Dost.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Фарид Мамедов.

По его словам, в настоящее время мобильные услуги предоставляются только по Баку, однако принимаются меры по расширению их охвата.

"Со временем мы будем предоставлять мобильные услуги Dost также и в отдаленных селениях и районах", - добавил Мамедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)