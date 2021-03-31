В Карабахе планируется построить два Центра DOST - Агентство

БАКУ /Trend/ - В Карабахе планируется построить минимум два Центра DOST, сказал в среду Trend председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов.

По его словам, один центр будет построен в Шуше, а второй - в Джебраиле или Физули.

"В этом направлении ведутся соответствующие работы. Уже готовится проект Центра DOST, который появится в Шуше. Концептуальный подход будет представлен общественности в ближайшее время", - сказал Мамедов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)