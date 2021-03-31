В Карабахе планируется построить два Центра DOST - Агентство
БАКУ /Trend/ - В Карабахе планируется построить минимум два Центра DOST, сказал в среду Trend председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов.
По его словам, один центр будет построен в Шуше, а второй - в Джебраиле или Физули.
"В этом направлении ведутся соответствующие работы. Уже готовится проект Центра DOST, который появится в Шуше. Концептуальный подход будет представлен общественности в ближайшее время", - сказал Мамедов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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