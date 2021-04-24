Министр национального образования Турции посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Ожидается визит министра национального образования Турции Зии Сельджука в Азербайджан, сообщили в субботу Trend в турецком образовательном ведомстве.

Министр должен посетить Баку в ближайшее время, и в настоящее время ведется подготовка его визита.

"В рамках визита Турция и Азербайджан обсудят вопросы сотрудничества в сфере образования и студенческого обмена", - отметили в министерстве.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)