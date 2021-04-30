В Баку демонтируется незаконная надстройка над историческим зданием (ФОТО)
БАКУ / Trend/ - На ул. 28 Мая в Насиминском районе Баку сносится надстройка, незаконно возведенная над историческим зданием, сообщает в пятницу Trend.
Здание, построенное в 1908 году, включено в список исторических и культурных памятников, взятых под государственную охрану на территории Азербайджана.
Постройку демонтирует Исполнительная власть г. Баку.
(Редактор: Надир Насиров)
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