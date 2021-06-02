Не выносившие пыток в армянском плену совершали суицид - бывший азербайджанский пленный (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Во время армянской оккупации Губадлы в 1993 году я, будучи раненым, попал в плен.

Об этом в среду сказал Trend подвергавшийся пыткам в армянском плену Хабиб Кязымов.

По его словам, он находился в плену год и девять месяцев.

"В камере было до 40 азербайджанцев. Не выносившие пыток совершали суицид", - сказал Кязымов.

Он отметил, что сейчас пытавшие азербайджанцев Людвик Мкртычян и Алеша Хосровян утверждают, что не знают азербайджанского языка, но в те годы они говорили на нем, и оскорбляли пленных тоже на азербайджанском языке.

"Рад, что они привлечены нашим государством к ответственности и будут наказаны за свои действия. Они узнали меня во время очной ставки", - добавил Кязымов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)