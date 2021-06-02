Пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Азербайджана покинула должность

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Азербайджана Самая Мамедова покинула должность.

Об этом сообщила сама Мамедова, передает в среду Trend.

По ее словам, 21 мая она по собственному желанию покинула должность пресс-секретаря министерства, на которой проработала 14 лет.

"После отпуска я в министерство не вернусь", - отметила Мамедова.

Она пожелала больших успехов своим коллегам, выразила им признательность за поддержку во время работы в ведомстве.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)