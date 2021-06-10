У жителей ряда районов Азербайджана появилась возможность выбора вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - У жителей ряда районов Азербайджана появилась возможность выбора вакцины от коронавируса, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

В Баку и шести регионах Азербайджана - Лянкяране, Шеки, Гяндже, Мингячевире, на Абшероне и в Сумгайыте, помимо вакцины CoronaVac, применяется препарат Vaxzevria.

По мнению врачей, для использования разных вакцин в регионах необходимо в первую очередь создать условия для их хранения.

К примеру, вакцина Pfizer хранится при температуре -75 градусов по Цельсию.

Поэтому эксперты считают, что по мере создания условий для хранения вырастет и количество регионов, где будут применяться и другие вакцины от коронавируса.

Напомним, что вакцинация от COVID-19 в Азербайджане началась 18 января.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)