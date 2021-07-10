Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском Экспо-центре проходит финальный этап конкурса Yüksəliş ("Восхождение").

Как сообщает в субботу Trend, в церемонии открытия финала приняли участие председатель оргкомитета конкурса, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религиозным вопросам Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр экономики Микаил Джаббаров, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы Фархад Гаджиев.

На церемонии было отмечено, что конкурс Yüksəliş - важный проект и инициатива в Азербайджане по раскрытию потенциала профессиональных менеджеров, ведущих специалистов.

Отметим, что финальный этап конкурса Yüksəliş проходит в формате «оценочной конференции»(assessment conference). Эта практика широко распространена в США, России и странах Европы и используется для оценки потенциала большого числа людей.

В финале конкурса эксперты оценят навыки участников по стратегическому мышлению, управлению производительностью, ориентированности на результат, умению работать в команде, коммуникации, управлению изменениями, навыкам управления бюджетом, социальной ответственности и внедрению инноваций.

В первый день двухдневного финала соревнуются 112 кандидатов, успешно прошедшие предыдущие четыре этапа конкурса. Имена 20 победителей будут включены в кадровый резерв, они также получат годовой план личного развития (https://yukselish.az/mentors.html) и грант на саморазвитие в размере 20 000 манатов каждый.

Напомним, что цель конкурса Yüksəliş, учрежденного распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы на фоне стремительно меняющихся условий в развитие управленческого механизма и создать резервную базу кадров страны.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)