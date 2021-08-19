В Джалилабаде усилены контрольно-профилактические меры для предотвращения распространения COVİD-19 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Джалилабадском районе усилены контрольно-профилактические меры для пресечения распространения коронавируса, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МВД Азербайджана.

Сотрудники Джалилабадского РОП напомнили местным жителям о необходимости использования медицинских масок в закрытых помещениях и в общественном транспорте, соблюдения социальной дистанции.

Граждане, не соблюдающие правила карантинного режима, были предупреждены, кроме того, в их отношении приняты меры в соответствии с законодательством.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)