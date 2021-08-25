В рамках проекта «Наш двор» благоустроен и передан в пользование жителей очередной бакинский двор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 августа в рамках проекта «Наш двор», осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор, сообщает в среду Trend со ссылкой на Исполнительную власть города Баку.

Обновленный двор, расположенный по адресу: ул. Адиля Алибабаева в Сабунчинском районе Баку, охватывает дома 1-5, в которых проживает 2 тысячи человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленения, составляющего основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни граждан.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная и шахматная площадки, а также детские игровые площадки. На территории двора установлены 8 беседок, новые скамейки и контейнеры для отходов.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые осветительные столбы и камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасад, крыша и подъезды зданий, применена система доступа по электромагнитным картам, а также установлены пожарные гидранты. На территории дополнительно посажены 30 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 2 тысячи квадратных метров.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба предоставлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

(Перевод: Кямаля Сеидова)