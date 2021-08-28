Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 101 101 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 60 650, вторую – 40 451.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 6 594 858.
При этом первую дозу вакцины получили 3 990 054, вторую – 2 604 804 человека.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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