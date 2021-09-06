Замглавы парламентского комитета Азербайджана о вероятности распространения коронавируса учениками школ

БАКУ /Trend/ - Вопрос о распространении коронавируса учениками школ не является предметом обсуждения, поскольку они всегда играли роль в переносе болезни из учебного заведения в дом и наоборот. Однако это было опасно на пике волны инфицирования.

Об этом в понедельник сказал Trend зампредседателя парламентского комитета Азербайджана по здравоохранению Рашад Махмудов.

По его словам, снижение за последние дни числа зараженных коронавирусом людей по сравнению с излечившимися позволяет предположить, что в ближайшее время, то есть в течение полутора-двух месяцев, суточное число инфицированных опустится ниже отметки в 1000 человек.

«С учетом всего этого и, исходя из мирового опыта, после снижения этих показателей будут введены некоторые послабления. После стабилизации показателей инфицирования, то есть после того, как число инфицированных и вылечившихся сравняется, было бы логичнее и правильнее вернуться к традиционной форме обучения», – сказал Рашад Махмудов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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