В минобразования Азербайджана прокомментировали вопрос пропуска родителей в школу только при наличии COVID-паспорта

БАКУ /Trend/ - В министерстве образования Азербайджана прокомментировали вопрос пропуска родителей в школы только при наличии COVID-паспорта, сообщает в понедельник Trend.

Ранее в Азербайджане было принято решение о начале очного обучения в I-IV классах школ с 22 сентября, а в V-XI классах, в вузах и колледжах - с 29 сентября.

На брифинге, посвященном вопросам организации учебного процесса в 2021/2022 учебном году, министр образования Эмин Амруллаев сообщил, что для пропуска в школу родителям COVID-паспорт не требуется.

"Но мы считаем, что каждый гражданин должен принять активное участие в процессе вакцинации. Поэтому желательно, чтобы в школу приходили родители, прошедшие вакцинацию", - сказал Амруллаев.

При этом в социальных сетях появилась информация о том, что родителей без COVID-паспорта не пропускают в большинство школ, ссылаясь на решение министерства образования.

В ответ на запрос Trend заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов сообщил, что ведомство не вводило каких-либо требований о наличии COVID-паспортов у родителей для их пропуска в школы.

"Требование о наличии COVID-паспортов или соответствующих сертификатов действует только в отношении учителей и работников школы. Эти требования не касаются родителей", - сказал Валехов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)