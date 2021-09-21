МВД Азербайджана анонсировало рейды по проверке наличия COVID-паспортов у таксистов

БАКУ /Trend/ - С первого октября в Азербайджане начнутся рейды по проверке наличия у водителей такси COVID-паспортов, сообщает МВД.

В информации отмечается, что в отношении водителей такси, не прошедших полную вакцинацию от коронавируса, будут приниматься соответствующие меры.

Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев в ответ на запрос Trend, к сферам услуг, от работников которых требуется наличие COVID-паспорта и сертификата иммунитета, относятся грузо- и пассажироперевозки.

«Это отражено в постановлении Кабмина за №229 от 26 июля 2021 года», - сказал Гаджиев.

По его словам, граждане, занимающиеся грузо- и пассажироперевозками, в том числе оказывающие услуги такси, с первого сентября должны иметь документ о получении первой дозы вакцины от коронавируса, а с первого октября - о получении второй дозы или сертификат иммунитета.

«Проверка сотрудниками полиции этих документов у граждан, занимающихся грузо- и пассажироперевозками, является абсолютно законной», - сказал Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)