На автовокзалах Азербайджана не будут продаваться билеты лицам без COVID-паспорта - Госслужба

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане с 1 октября на автовокзалах у пассажиров, выезжающих в районы, и приезжающих в Баку, будет требоваться COVID-паспорт.

Об этом сказала во вторник Trend глава пресс-службы Госслужбы по автомобильному транспорту Нурида Аллахъярова.