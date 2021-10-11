В Азербайджане с сегодняшнего дня лица без COVID-паспорта не будут допускаться в здания судов

БАКУ /Trend/ - С 11 октября в Азербайджане вход в здания судов разрешается только при наличии COVID-паспорта или сертификата об иммунитете, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Верховный суд.

С этой даты COVID-паспорт (сертификат о вакцинации или сертификат об иммунитете) или сертификат о противопоказании к вакцине будет требоваться у всех лиц, непосредственно участвующих в процессуальных действиях, проводимых в закрытых помещениях.

В случаях, если у лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде ареста или административного ареста, нет COVID-паспорта или сертификата о противопоказании к вакцине, их участие в судебных заседаниях будет обеспечиваться в формате видеоконференции. В случае невозможности этого или необходимости личного участия этих лиц в судебном заседании, их непосредственное участие будет обеспечено с условием строгого соблюдения медико-профилактических и санитарно-гигиенических правил.

Судьи, сотрудники аппарата судов и граждане, находясь в зданиях судов, а также во время процессуальных действий, проводимых в закрытых помещениях, должны пользоваться медицинскими масками, соблюдать медико-профилактические правила и социальную дистанцию. Также поручено систематическое проведение в административных зданиях судов дезинфекции и обеспечение гигиеническими средствами защиты от распространения вирусов и бактерий.

(Перевод: Кямаля Сеидова)