Завтра в Баку ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером местами возможны осадки, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии,

Порывистый юго-западный ветер днем сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-11, днем - 15-20 градусов тепла, в Баку ночью - 9-11, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 749 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в течение дня завтра ожидаются переменные дожди, местами сильные, в горных и предгорных районах возможен снег. Ночью и утром туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 17-22 градуса тепла, в высокогорье ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)