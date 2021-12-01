Выжившие в крушении вертолета Госпогранслужбы Азербайджана рассказали об инциденте (ВИДЕО) (версия 2)

(первая версия в 12:01)

БАКУ /Trend/ - Выжившие в крушении военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана полковник-лейтенант Эмиль Мамед оглу Джафаров и капитан Рамин Рамиз оглу Адилов в интервью Real TV рассказали об инциденте, передает в среду Trend.

Джафаров отметил, что на 30 ноября были намечены учебные полеты с практическими стрельбами.

«Мы должны были вылететь с аэродрома в Сангачале в направлении аэродрома "Гарагейбат". Мы вылетели. Крушение произошло во время маневра приземления. Я находился в салоне вертолета, поэтому не совсем помню подробности. Никаких неисправностей или подозрений на них не было. Вертолет рассчитан на десантников в составе 24 человек, поэтому превышения по этому показателю не было», - сказал он.

Полковник-лейтенант добавил, что во время крушения он получил перелом левой руки.

Капитан Адилов, в свою очередь, рассказал, что при посадке было потеряно управление вертолетом.

Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

Имена 14 погибших военных:

- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов

- полковник Эмиль Назир оглу Назиров

- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов

- майор Эмиль Шахид оглу Майылов

​​​​​​​- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов

​​​​​​​- майор Мурад Яшар оглу Мамедов

- майор Эмиль Эльман оглу Алиев

- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов

- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы

- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев

- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев

- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов

- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев

- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)