Выжившие в крушении вертолета Госпогранслужбы Азербайджана рассказали об инциденте (ВИДЕО) (версия 2)
(первая версия в 12:01)
БАКУ /Trend/ - Выжившие в крушении военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана полковник-лейтенант Эмиль Мамед оглу Джафаров и капитан Рамин Рамиз оглу Адилов в интервью Real TV рассказали об инциденте, передает в среду Trend.
Джафаров отметил, что на 30 ноября были намечены учебные полеты с практическими стрельбами.
«Мы должны были вылететь с аэродрома в Сангачале в направлении аэродрома "Гарагейбат". Мы вылетели. Крушение произошло во время маневра приземления. Я находился в салоне вертолета, поэтому не совсем помню подробности. Никаких неисправностей или подозрений на них не было. Вертолет рассчитан на десантников в составе 24 человек, поэтому превышения по этому показателю не было», - сказал он.
Полковник-лейтенант добавил, что во время крушения он получил перелом левой руки.
Капитан Адилов, в свою очередь, рассказал, что при посадке было потеряно управление вертолетом.
Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.
Имена 14 погибших военных:
- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов
- полковник Эмиль Назир оглу Назиров
- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов
- майор Эмиль Шахид оглу Майылов
- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов
- майор Мурад Яшар оглу Мамедов
- майор Эмиль Эльман оглу Алиев
- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов
- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы
- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев
- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев
- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов
- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев
- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)