В Кодекс об административных проступках Азербайджана вносится изменение в связи с нарушением правил парковки

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается штраф за незаконную остановку и стоянку транспортного средства во втором и последующем рядах от края проезжей части.

Как сообщает в понедельник Trend, это предусмотрено изменением в "Кодекс об административных проступках".

Так, штраф в размере 40 манатов устанавливается за незаконную остановку и стоянку транспортного средства во втором и последующих рядах от края проезжей части, на тротуарах, а также на пересечении проезжих частей и на проезжей части менее чем в 5 метрах от края пересекаемой проезжей части.

( Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)