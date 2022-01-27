В Азербайджане выявлен еще 3 361 случай заражения коронавирусом, вылечились 1 132 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 3 361 случай заражения коронавирусом, 1 132 человека вылечились, 14 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 643 509 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 620 182 человека вылечились, 8 664 – скончались, число активных больных составляет 14 663.

За последние сутки в стране проведены 12 923 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 107 416.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)