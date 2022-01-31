Джахит Багчи встретился со студентами из Турции, обучающимися в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи встретился на мероприятии, организованном Gənc MÜSİAD-Azerbaijan, со студентами из Турции, обучающимися в азербайджанских университетах.

Как сообщает в понедельник Trend, на встрече было отмечено, что около 3000 молодых людей из Турции получают образование в Азербайджане.

Посол побеседовал со студентами, выслушал их вопросы и предложения, дал необходимые указания. Было принято решение провести в ближайшее время вторую встречу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)