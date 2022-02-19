Избран новый президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Избран новый президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.
Как сообщает Trend, им стал министр сельского хозяйства Инам Керимов.
Отметим, что выборы президента федерации состоялись сегодня в рамках отчетной конференции, организованной в министерстве молодежи и спорта.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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