БАКУ /Trend/ - Избран новый президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

Как сообщает Trend, им стал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Отметим, что выборы президента федерации состоялись сегодня в рамках отчетной конференции, организованной в министерстве молодежи и спорта.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)