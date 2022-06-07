Дорожная полиция обратилась к населению в связи с гонками «Формулы-1»

БАКУ /Trend/ - Дорожная полиция обратилась к населению в связи с Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Как сказал Trend старший инспектор Управления дорожной полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли, в связи с гонками 6-13 июня в целях обеспечения безопасности движения автомобилей на ряде улиц и проспектов столицы ограничено и изменено направление движения транспорта. Гражданам рекомендуется ограничить передвижение на личных автомобилях в направлении центра города до 13 июня и пользоваться в основном общественным транспортом.

По его словам, в связи с «Формулой-1» изменено направление движения автомобилей на ряде улиц и проспектов – это улицы К. Сафаралиевой, Рихарда Зорге, А. Пушкина, проспект Бюльбюля, улицы Самеда Вургуна, Теймура Эльчина, Мехти Гусейна, М. Лермонтова, проспект Азербайджана, улицы Микаэля Усейнова, Заргарпалан, Муртузы Мухтарова, Шейха Шамиля, Афияддина Джалилова, Юсифа Сафарова. «Движение от пересечения улиц Афияддина Джалилова и Мехди Мехдизаде с улицей Юсифа Сафарова осуществляется направо, а с улицы Юсифа Сафарова в направлении Приморского бульвара направо только на улицу 28 Мая. С территории "20-й участок", поселка "Баилово" и Площади Флага движение в сторону Парламентского проспекта в направлении улицы Нефтчи Гурбана и улицы Ханлара осуществляется по внутренним дорогам поселка "Баилово". С дороги Баку-Сальян-Алят движение осуществляется от Локбатанского круга по третьей внешней кольцевой дороге, проходя по территории Ясамальского района. Движение по направлению к центру по магистрали Баку-Зыхская дорога-проспект Нобеля, а также Аэропорт-проспект Гейдара Алиева осуществляется по улице Наджафгулу Рафиева - проспект Бабека, от 10-го Заводского круга - через территорию Наримановского района - по улице Фатали хана Хойского. Движение с улицы Мехти Гусейна на улицу Лермонтова, а также по улице Ахмеда Джавада по территории, где находится парк Ахундова, осуществляется в противоположном направлении. По улице Самеда Вургуна от пересечения с улицей Узеира Гаджибейли до пересечения с улицей Физули осуществляется двустороннее движение. Мы рекомендуем гражданам пользоваться в основном общественным транспортом и ограничить движение на личных автомобилях в направлении центра до 13 июня. На территории столицы в усиленном порядке продолжают службу сотрудники Государственной дорожной полиции и соответствующих органов внутренних дел. Водители должны тщательно следовать всем инструкциям, которые дают наши сотрудники для регулирования движения», - сказал Аскерли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)