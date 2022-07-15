Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском экспо-центре стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş («Восхождение»).

В его рамках состоялось выступление руководителей на тему "Современные вызовы и формирование человеческого капитала".

Первую часть панельных обсуждений провели председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, главный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов, первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровшан Наджаф, а вторую часть - специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) - помощник Первого вице-президента Эмин Гусейнов, главный исполнительный директор Pasha Holding Джалал Гасымов, председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов.

В дискуссиях приняли участие и победители первого конкурса Yüksəliş.

Руководители в своих выступлениях подчеркнули, что конкурс является важным проектом для нашей страны с точки зрения выявления нового поколения управленцев, профессионалов, обладающих прогрессивным мышлением, гибкими управленческими навыками, направления их потенциала в необходимые сферы, а также оценки и поддержки профессиональных кадров.

Основная цель включения в повестку панельных обсуждений темы "Современные вызовы и формирование человеческого капитала" - дать возможность финалистам конкурса ознакомиться с опытом профессиональных управленцев, подчеркнуть важность новых подходов в системе управления, эффективного развития человеческого капитала.

Отметим, что полуфинальный и финальный этапы конкурса проводятся в формате "оценочной конференции". Эта практика впервые применяется в нашей стране.

В финале соревнуются 116 участников, которые успешно прошли предыдущие четыре этапа конкурса.

Отметим, что финальный этап продлится три дня и завершится 17 июля.

Конкурс Yüksəliş был учрежден распоряжением Президента Азербайджана от 26 июля 2019 года с целью выявления перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также для формирования в стране резервного банка кадров.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)