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Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)

Общество Материалы 15 июля 2022 16:04
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском экспо-центре стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş («Восхождение»).

В его рамках состоялось выступление руководителей на тему "Современные вызовы и формирование человеческого капитала".

Первую часть панельных обсуждений провели председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, главный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов, первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровшан Наджаф, а вторую часть - специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) - помощник Первого вице-президента Эмин Гусейнов, главный исполнительный директор Pasha Holding Джалал Гасымов, председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов.

В дискуссиях приняли участие и победители первого конкурса Yüksəliş.

Руководители в своих выступлениях подчеркнули, что конкурс является важным проектом для нашей страны с точки зрения выявления нового поколения управленцев, профессионалов, обладающих прогрессивным мышлением, гибкими управленческими навыками, направления их потенциала в необходимые сферы, а также оценки и поддержки профессиональных кадров.

Основная цель включения в повестку панельных обсуждений темы "Современные вызовы и формирование человеческого капитала" - дать возможность финалистам конкурса ознакомиться с опытом профессиональных управленцев, подчеркнуть важность новых подходов в системе управления, эффективного развития человеческого капитала.

Отметим, что полуфинальный и финальный этапы конкурса проводятся в формате "оценочной конференции". Эта практика впервые применяется в нашей стране.

В финале соревнуются 116 участников, которые успешно прошли предыдущие четыре этапа конкурса.

Отметим, что финальный этап продлится три дня и завершится 17 июля.

Конкурс Yüksəliş был учрежден распоряжением Президента Азербайджана от 26 июля 2019 года с целью выявления перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также для формирования в стране резервного банка кадров.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО)
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