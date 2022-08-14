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Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)

Общество Материалы 14 августа 2022 20:01 (UTC +04:00)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях Палина Каспиарович выиграла серебряную медаль V Игр Исламской солидарности.

Как сообщает в воскресенье Trend, она со счётом 14:15 уступила турецкой спортсменке Ирине Шчукле.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады (ФОТО)
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