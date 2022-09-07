На выпускных экзаменах IX классов наблюдалось отставание по двум предметам - Управление образования Баку

БАКУ /Trend/ - По результатам выпускных экзаменов IX классов наблюдалось отставание по математике и иностранному языку.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказала начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева на сентябрьской конференции работников образования в Баку.
Она отметила низкий уровень результатов экзаменов в школах четырех районов города.
«Это Сабунчинский, Гарадагский, Хазарский и Пираллахинский районы. В новом учебном году мы сосредоточим основное внимание на школах в этих районах», - сказала Велиева.
(Перевод: Фидан Мустафаева)