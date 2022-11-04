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В реку Хакари выпустят мальков рыб

Общество Материалы 4 ноября 2022 21:32 (UTC +04:00)
В реку Хакари выпустят мальков рыб

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В целях содействия сохранению биоразнообразия и восстановлению биоресурсов в водоемах в Карабахе и Восточном Зангезуре в очередной раз будут выпущены мальки рыб в реку Хакари на территории Зангиланского района.

Как сообщила в пятницу Trend пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, в реку будет выпущено около 200 000 мальков рыб, выращенных на рыбных заводах.

Она отметила, что это чрезвычайно важно с точки зрения восстановления экосистемы в Карабахе и Восточном Зангезуре.

По словам Ибрагимовой, выпуск мальков рыб в реки Баситчай, Хакари и Баргушад осуществляется регулярно, и эти меры будут продолжаться и в будущем.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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