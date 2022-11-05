В реку Хакари в Зангилане выпущено 200 000 мальков рыб

БАКУ /Trend/ - Для поддержки восстановления экосистемы на территории Карабаха и Восточного Зангезура в реку Хакари в Зангиланском районе было выпущено 200 000 мальков рыб.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Азербайджана Фируддин Алиев.

«В целях обогащения естественных водоемов страны, сохранения биоразнообразия и содействия восстановлению водных биоресурсов мы призываем все рыбоводческие предприятия принимать активное участие в мероприятиях по выпуску мальков рыб в водоемы, совместно с нами вносить вклад в увеличение рыбных ресурсов страны», - сказал он.

Алиев отметил, что мероприятия по выпуску мальков рыб в естественные водоемы продлятся до конца ноября.

Напомним, что в июне этого года в реку Хакари было выпущено 2000 мальков форели, выращенной на рыбоводных заводах.

(Перевод: Фидан Мустафаева)