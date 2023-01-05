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Агентство наземного транспорта Азербайджана о пассажироперевозках в праздничные дни

Общество Материалы 5 января 2023 17:54 (UTC +04:00)
Агентство наземного транспорта Азербайджана о пассажироперевозках в праздничные дни

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С 28 декабря 2022 года по 5 января 2023 года все автовокзалы и автостанции в стране работали в усиленном режиме.

Об этом в четверг сообщили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, если в обычные дни из Бакинского международного автовокзального комплекса в рейс выходило около 200 автобусов, то в указанные дни на линии было выпущено дополнительно 635 автобусов.

Всего в праздничные дни в регионы было осуществлено 2 235 рейсов, 64 195 пассажиров были перевезены в пункты назначения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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