Состоялось заседание Комиссии по бизнес среде и международным рейтингам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание рабочей группы «Рынок труда» Комиссии по бизнес среде и международным рейтингам Азербайджана

Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, на заседании приняли участие руководитель рабочей группы, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, руководитель секретариата комиссии, заведующий сектором Администрации Президента Вусал Шихалиев, представители государственных структур, неправительственных организаций и бизнес-структур, представленных в рабочей группе.

На заседании было отмечено, что в Азербайджане продолжаются реформы, направленные на развитие рынка труда, расширение программ активной занятости, а также то, что реформы заработной платы носят последовательный характер. Отмечено положительное влияние проведенных реформ на показатели Азербайджана по рынку труда в основных международных индексах. Также было доведено до сведения участников, что рабочая группа проводит целенаправленную работу на основе плана действий на 2022 год.

На заседании был представлен исполнительный отчет плана действий рабочей группы за 2022 год, обсуждены мероприятия, запланированные на этот год. Были представлены результаты работ в рамках утвержденной дорожной карты по индикатору "рабочая сила" Отчета о благоприятной бизнес-среде.

Также были обнародованы результаты исследования рынка труда, проведенного Национальной Обсерваторией по вопросам рынка труда и социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)