PASHA Bank присоединился к очередной акции по посадке деревьев

БАКУ /Trend/ - Будучи ответственной корпоративной структурой, PASHA Bank выступает за бережное отношение к природе и окружающей среде. Банк поддержал ряд инициатив, способствующих созданию здоровой экологической среды. Очередное такое мероприятие состоялось 15 марта в поселке Мушфигабад, передает в среду Trend.

Эта акция, организованная министерством экологии и природных ресурсов по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, прошла с участием представителей Центрального банка, финансовых учреждений и ассоциаций. В рамках акции, в которой также принял участие персонал PASHA Bank, на площади в 3 гектара высажено около 300 эльдарских сосен и оливковых деревьев, соответствующих почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

Напомним, что банк поддержал ряд экологических проектов в различных регионах страны, включая восстановление природы на освобожденных землях, очистку бакинских пляжей.