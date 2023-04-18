Студентам, обучающимся в Турции, разрешено пересечение сухопутной границы Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Студентам, обучающимся в Турции, разрешено пересечение сухопутной границы Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции.

Как отмечается, посольство обратилось к гражданам Азербайджана, обучающимся в Турции.

В обращении говорится, что в связи с принятым решением о проведении обучения в Турции во втором семестре в дистанционном порядке, граждане Азербайджана, которые в настоящее время обучаются в этой стране на уровнях суббакалавра, бакалавриата, магистратуры, докторантуры и резидентуры, а также члены их семей первой линии (отец/мать, муж/жена, дети), могут въезжать в Азербайджан через сухопутные границы до 10 мая 2023 года без необходимого разрешения, с предъявлением студенческого билета.