Спецназ Отдельной общевойсковой армии совершил восхождение на вершину Хачадаг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спецназ Отдельной общевойсковой армии совершил восхождение на Хачадаг по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Военнослужащие, совершившие восхождение из села Гал Джульфинского района на вершину Хачадаг высотой 2415 метров, почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших жизнь во имя Родины, водрузили трехцветный флаг Азербайджанской Республики и исполнили Государственный гимн.

В заключение спецназ закрепил на вершине мемориальную доску к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.