Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Спецназ Отдельной общевойсковой армии совершил восхождение на вершину Хачадаг (ФОТО)

Общество Материалы 3 мая 2023 20:52 (UTC +04:00)
Спецназ Отдельной общевойсковой армии совершил восхождение на вершину Хачадаг (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Спецназ Отдельной общевойсковой армии совершил восхождение на Хачадаг по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Военнослужащие, совершившие восхождение из села Гал Джульфинского района на вершину Хачадаг высотой 2415 метров, почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших жизнь во имя Родины, водрузили трехцветный флаг Азербайджанской Республики и исполнили Государственный гимн.

В заключение спецназ закрепил на вершине мемориальную доску к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Спецназ Отдельной общевойсковой армии совершил восхождение на вершину Хачадаг (ФОТО)
Спецназ Отдельной общевойсковой армии совершил восхождение на вершину Хачадаг (ФОТО)
Спецназ Отдельной общевойсковой армии совершил восхождение на вершину Хачадаг (ФОТО)
Спецназ Отдельной общевойсковой армии совершил восхождение на вершину Хачадаг (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости