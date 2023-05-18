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Посольство Турции обратилось к гражданам своей страны в Азербайджане в связи с выборами

Общество Материалы 18 мая 2023 10:46 (UTC +04:00)
Посольство Турции обратилось к гражданам своей страны в Азербайджане в связи с выборами

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Посольство Турции в Баку обратилось к гражданам своей страны, проживающим в Азербайджане, в связи со вторым туром президентских выборов, сообщает в четверг Trend.

Как отмечается на странице посольства в Twitter, 20 и 21 мая в посольстве будут установлены 4 урны для голосования, 22 мая - одна урна.

Отметим, что голосование граждан Турции в Азербайджане во втором туре президентских выборов в Турции пройдет 20-22 мая в зданиях посольства в Баку, генеральных консульств в Гяндже и Нахчыване.

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