Посольство Турции обратилось к гражданам своей страны в Азербайджане в связи с выборами

БАКУ /Trend/ - Посольство Турции в Баку обратилось к гражданам своей страны, проживающим в Азербайджане, в связи со вторым туром президентских выборов, сообщает в четверг Trend.

Как отмечается на странице посольства в Twitter, 20 и 21 мая в посольстве будут установлены 4 урны для голосования, 22 мая - одна урна.

Отметим, что голосование граждан Турции в Азербайджане во втором туре президентских выборов в Турции пройдет 20-22 мая в зданиях посольства в Баку, генеральных консульств в Гяндже и Нахчыване.