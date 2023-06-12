БАКУ /Trend/ - В Азербайджане применены меры дисциплинарного взыскания в отношении директоров ряда школ.

Как сообщили Trend в понедельник в Абшерон-Хызинском региональном управлении образования, в социальных сетях были опубликованы видеоролики о мероприятиях, проведенных в связи с завершением учебного года в четвертом классе полной средней школы №1 города Хырдала и первого класса полной средней школы №9 города Хырдалан Абшеронского района.

В результате служебного расследования было выявлено, что 10 и 11 июня были проведены мероприятия с участием учителя начальных классов средней школы №1 города Хырдалан Ягут Агамалыевой и учителя начальных классов средней школы №9 города Хырдалан Джалалы Абдуллаевой соответственно. На видеозаписях, распространенных в связи с мероприятиями, видно, как родители вручают учителям начальных классов ценные подарки.

В Управлении подчеркнули, что вышеуказанные действия наносят ущерб профессиональной репутации учителя. Было отмечено, что в связи с отсутствием должного контроля за организацией подобного рода мероприятий, в отношении директоров средних школ № 1 и 9 города Хырдалан Абшеронского района были применены меры дисциплинарного взыскания, а также проведены беседы с учителями.