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На освобожденных территориях Азербайджана установлены зарядные станции для электромобилей (ФОТО)

Общество Материалы 25 июля 2023 16:58 (UTC +04:00)
На освобожденных территориях Азербайджана установлены зарядные станции для электромобилей (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ГАДРУТ/Trend/ - Зарядные станции для электромобилей имеются в Шуше, Гадруте и Ходжавенде.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде на встрече с представителями медиа в Гадруте, посвященной проделанной за 6 месяцев 2023 года работе.

По его словам, в будущем само ОАО "Азеришыг" планирует использовать электромобили.

"В будущем зарядные станции будут установлены на всех подстанциях, действующих на этих территориях", - добавил Мамедзаде.

Отметим, что в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева ОАО "Азеришыг" ведет работу по реконструкции электросети на освобожденных территориях Азербайджана. Линии электропередач заменяются на изолированные провода, полностью обновлены электроопоры и электросчетчики.

На освобожденных территориях Азербайджана установлены зарядные станции для электромобилей (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана установлены зарядные станции для электромобилей (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана установлены зарядные станции для электромобилей (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана установлены зарядные станции для электромобилей (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана установлены зарядные станции для электромобилей (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана установлены зарядные станции для электромобилей (ФОТО)
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