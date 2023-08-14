В Азербайджане названо число преступлений, связанных с домашним насилием

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2023 года было зарегистрированно 754 преступления (3,9 процента преступлений), связанных с домашним насилием.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Государственном комитете статистики Азербайджана.

Было отмечено, что это на 1,2 процента больше показателя аналогичного периода 2022 года.

Среди преступлений, связанных с домашним насилием, 95 были совершены лицами, ранее совершавшими преступления, а 24 - лицами в состоянии алкогольного опьянения. Среди преступлений, совершенных в результате домашнего насилия 90,3 процента преступлений составляют умышленное причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, 5 процентов - умышленное убийство или покушение на убийство, 3,2 процента - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и 1,5 процента - другие преступления.