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В Кяльбаджаре произошло ДТП со смертельным исходом

Общество Материалы 25 августа 2023 09:35 (UTC +04:00)
В Кяльбаджаре произошло ДТП со смертельным исходом

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджаре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает в пятницу Trend, инцидент произошел на перевале Омар, на дороге Гейгель-Тоганалы-Кяльбаджар.

Водитель легкового автомобиля Mitsubishi потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с дороги и упал в овраг. Два человека погибли и один получил ранения.

На место происшествия были привлечены сотрудники Специальной спасательной части Гянджинского регионального центра МЧС и Государственной службы пожарной охраны Кяльбаджарского района. Тела погибших в аварии были переданы по назначению сотрудниками МЧС.

Отметим, что пострадавшие - граждане Турции, сотрудники одной из компаний, работающей в Кяльбаджаре.

По факту ДТП проводится расследование.

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