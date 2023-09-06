В Джалилабаде возбуждено уголовное дело в связи с выявленными нарушениями в школе

БАКУ/Trend/- На основании обращения граждан в связи с происходящими нарушениями в средней общеобразовательной школе села Сарханлы Джалилабадского района, в районной прокуратуре было проведено расследование.

Как сообщили в среду Trend в прокуратуре Джалилабадского района, в ходе расследования были выявлены серьезные подозрения в присвоении путем выплаты заработной платы за неурочные учебные часы и другими незаконными способами государственных средств директором школы Джамалом Башировым в общей сложности на сумму более 33 тысяч манатов за период с 2017 по 2022 годов.

По данному факту в прокуратуре Джалилабадского района возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 179.2.4 УК Азербайджанской Республики (присвоение с использованием служебного положения и причинением значительного ущерба).

Предварительное следствие по делу продолжается.