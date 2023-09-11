Проблем с отоплением в столичных школах в этом году не будет – глава Управления образования Баку

БАКУ/Trend/- В этом году проблем с отоплением в столичных школах не будет.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева на сентябрьской конференции бакинских педагогов.

"В образовательных учреждениях была проверена подготовка к зимнему сезону. В этом году проблем с отоплением у нас не будет",- заявила Велиева.

Она также отметила, что в 2023 году в общеобразовательные учреждения доставлено более 1 миллиона 850 тысяч учебников.

"С целью воспитания молодого поколения в духе патриотизма и расширения идеологии современного Азербайджана, первый урок в новом учебном году будет посвящен великому лидеру Гейдару Алиеву", - добавила Велиева.