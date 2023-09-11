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В бакинские школы принято на работу 53 директора

Общество Материалы 11 сентября 2023 12:53 (UTC +04:00)
В бакинские школы принято на работу 53 директора

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/- В этом году в бакинские школы было принято на работу 53 директора и 2 284 преподавателя.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева на сентябрьской конференции бакинских педагогов.

М.Велиева также добавила, что в учреждения дошкольного образования принято на работу 84 педагога-воспитателя.

Отметим, что в Баку проходит сентябрьская конференция бакинских работников образования. В мероприятии принимают участие министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев, руководитель Управления образования города Баку (УОГБ) Мехрибан Велиева, депутаты парламента, ректоры вузов, руководители соответствующих структурных подразделений министерства и УОГБ, представители общественности, директора школ, учителя и представители СМИ.

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