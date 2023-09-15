В Азербайджане увеличивается число медицинских осмотров до вступления в брак

БАКУ /Trend/ - До заключения брака будет проведено медицинское обследование на наличие таких болезней как ихтиоз и буллёзный эпидермолиз.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджанской Республики "Об утверждении программы мероприятий по лечению и профилактике заболеваний ихтиоза и буллёзного эпидермолиза на 2023-2027 годы".

Согласно постановлению, в связи с тем, что ихтиоз и буллёзный эпидермолиз передаются по наследству, необходимо до заключения брака проводить медицинское обследование лиц, входящих в группу риска.

С этой целью будут подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство, определены медицинские учреждения, проводящие медицинские осмотры, и, наряду с другими обследованиями, будет осуществляться строгий контроль за проведением обследований по данным болезням.