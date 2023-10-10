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В Шуше завершается строительство трех новых зданий

Общество Материалы 10 октября 2023 12:38 (UTC +04:00)
В Шуше завершается строительство трех новых зданий

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ – В ближайшее время завершится строительство трех новых зданий в городе Шуша.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов.

Он упомянул, что за 3 года в Шуше Фондом Гейдара Алиева было восстановлено несколько памятников.

"Должен отметить, что во время оккупации 70 процентов памятников в Шуше было разрушено. Мы построили там новые здания и обеспечим переселение туда людей.

Мы отмечаем устойчивость для продолжительного развития города. Известно, что Шуша - зеленый город. Поэтому, деревья здесь вырубать не будут, а будут посажены новые вокруг каждого здания", - сказал Т.Новрузов.

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